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مشاهد مؤلمة لموال يودع أغنامه بعد نفوقها بالنعامة

بقلم قناة النهار
مشاهد مؤلمة لموال يودع أغنامه بعد نفوقها بالنعامة
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مشاهد مؤلمة لموال يودع أغنامه بعد نفوقها بالنعامة

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