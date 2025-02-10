الوطني مشاهد مؤلمة لموال يودع أغنامه بعد نفوقها بالنعامة بقلم قناة النهار نشر في 10 فيفري 2025 - 16:10 شارك غرِّد أرسل 298 0 مشاهد مؤلمة لموال يودع أغنامه بعد نفوقها بالنعامة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vf6Eg اقرأ أيضا أجواء صقيعية.. ثلوج وأمطار غزيرة إلى غاية الأربعاء الوطني 02 فيفري الخزينة العمومية تطالب بوشوارب بتعويض قدره 500 مليار دج الوطني 05 فيفري بعد 11 سنة.. منفذو الاعتداء الإرهابي على "تيقنتورين" أمام القضاء ماي المقبل الوطني 05 فيفري رئيس الجمهورية يأمر بتغيير نظام العمل في الموانئ الوطني 09 فيفري وزير الداخلية يزور مدرسة التأهيل لقوات الشرطة في إيطاليا الوطني 29 جانفي بريد الجزائر يفتح مسابقة توظيف الوطني 21 جانفي تموين السوق بـ 50% من هذه المواد ..واستيراد 13 ألف طن من اللحوم خلال شهر رمضان الوطني 06 فيفري هذه أبرز محاور المخطط السنوي الهادف إلى ضبط السوق الوطنية لسنة 2025 الوطني 06 فيفري Ooredoo الجزائر تعزز التزامها مع عمالها الوطني 30 جانفي هذه توقعات الطقس اليوم الخميس الوطني 06 فيفري