قناة النهار مشاهد مباشرة لأحوال الطقس في بعض ولايات الوطن بقلم قناة النهار نشر في 11 ديسمبر 2022 - 13:47 شارك غرِّد أرسل 133 0 مشاهد مباشرة لأحوال الطقس في بعض ولايات الوطن إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/eUJN2 اقرأ أيضا تمنراست : توقيف شخصين و حجز 117 طن من القمح و 24,5 طن من السكر قناة النهار 08 ديسمبر السكانير" بين أسعار مرتفعة عند الخواص ومواعيد متأخرة في المستشفيات..المواطن تانه" قناة النهار 09 ديسمبر طاقة: إمدادات الغاز الجزائري نحو إيطاليا تأخذ منحى تصاعدي قناة النهار 26 نوفمبر بومرداس : توقيف شخصين وحجز كميات معتبرة من مادة " التشوتشنة " ببودواو قناة النهار 22 نوفمبر طالع هابط: الشيخ النوي يرد ويوضح حول مشكلة شركة "سابطا" في الدويرة قناة النهار 20 نوفمبر شنقريحة : الخروج من معركتي الإستقلال والإرهـاب منتصرين و مؤزرين كلّه سـلاح لابد أن نثمنه قناة النهار 05 ديسمبر تواصل زيارة وفد من المنتخبين المحليين الفرنسيين بالعاصمة قناة النهار 25 نوفمبر مجتمع: ضرورة مراقبة مدة صلاحية أنابيب الغاز تفاديا لحدوث تسربات قناة النهار 06 ديسمبر طالع هابط: المنيعة.. قادرة تولي جنة على 3 سنوات رغم غياب التنمية قناة النهار 01 ديسمبر طالع هابط: بغرض إصلاح الخلل السلطات المحلية لواد سوف تغرق بيوت المواطنين بالمياه القذرة قناة النهار 01 ديسمبر