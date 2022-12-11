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قناة النهار

مشاهد مباشرة لأحوال الطقس في بعض ولايات الوطن

بقلم قناة النهار
مشاهد مباشرة لأحوال الطقس في بعض ولايات الوطن
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مشاهد مباشرة لأحوال الطقس في بعض ولايات الوطن

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رابط دائم : https://nhar.tv/eUJN2
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