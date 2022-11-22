قناة النهار مشاهد مباشرة لحالة الطقس في بعض ولايات الوطن بقلم قناة النهار نشر في 22 نوفمبر 2022 - 13:25 meteo شارك غرِّد أرسل 115 0 مشاهد مباشرة لحالة الطقس في بعض ولايات الوطن إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/3r1mv اقرأ أيضا تساؤلات: القمة العربية .. توافق في الرؤى حول حل الأزمة في ليبيا قناة النهار 05 نوفمبر الرئيس تبون: علينا بناء تكتل إقتصادي عربي منيع يحفظ مصالحنا المشتركة مع تحديد الأولويات قناة النهار 01 نوفمبر المنتخب الوطني يشد الرحال إلى مالمو تحسبا لمواجهة السويد قناة النهار 18 نوفمبر الرئيس الفرنسي يهنئ الرئيس تبون على نجاح قمة الجزائر العربية ومحادثات مع الرئيس البلغاري قناة النهار 07 نوفمبر بومرداس : توقيف شخصين وحجز كميات معتبرة من مادة " التشوتشنة " ببودواو قناة النهار 22 نوفمبر شاهد ما عثر عليه رجال الدرك والأمن في مداهمات لأماكن مشبوهة بوهران!؟ قناة النهار 12 نوفمبر مدرّب المنتخب المغربي يشيد ببلماضي.. هكذا ردّ عليه قناة النهار 13 نوفمبر أودية وسط الأحياء والتجمعات السكنية..خطر يترصد حياة السكان المجاورين لها قناة النهار 09 نوفمبر عدالة: تنفيذ عقوبة الإعـــدام بالجزائر.. بين المطالب الشعبية والقصاص و إستبدال العقوبة قناة النهار 20 نوفمبر طالع هابط: الشيخ النوي يرد ويوضح حول مشكلة شركة "سابطا" في الدويرة قناة النهار 20 نوفمبر