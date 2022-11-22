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قناة النهار

مشاهد مباشرة لحالة الطقس في بعض ولايات الوطن

بقلم قناة النهار
مشاهد مباشرة لحالة الطقس في بعض ولايات الوطن
meteo
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مشاهد مباشرة لحالة الطقس في بعض ولايات الوطن

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رابط دائم : https://nhar.tv/3r1mv
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