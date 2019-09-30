مشاهد مذهلة تنشر لأول مرة عن لحظة ضرب منشآت أرامكو السعودية

أظهر مقطع فيديو، نشر لأول مرة على قناة “سي بي اس” الأمريكية، الهجوم الذي تعرضت له منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية.

وحسب موقع الحرة، ذكرت القناة أنها حصلت على الفيديو من شركة “أرامكو”، والتي تعرضت منشآتها النفطية للهجوم.

وظهرت لقطات الهجوم، خلال برنامج “60 دقيقة” والذي يعرض على القناة، في مقابلة مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

للتذكير، تسبب هجوم أرامكو، في 14 سبتمبر، بإيقاف نصف إنتاج السعودية من النفط، أي حوالي 5 بالمئة من الإنتاج العالمي.