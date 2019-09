مشاهد مذهلة تنشر لأول مرة عن لحظة ضرب منشآت أرامكو السعودية

وحسب موقع الحرة، ذكرت القناة أنها حصلت على الفيديو من شركة “أرامكو”، والتي تعرضت منشآتها النفطية للهجوم.

وظهرت لقطات الهجوم، خلال برنامج “60 دقيقة” والذي يعرض على القناة، في مقابلة مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

للتذكير، تسبب هجوم أرامكو، في 14 سبتمبر، بإيقاف نصف إنتاج السعودية من النفط، أي حوالي 5 بالمئة من الإنتاج العالمي.

“[The attacks] disrupted 5.5% of the world’s energy needs, the needs of the U.S. and China and the whole world,” the Saudi crown prince says about the recent attack on two Saudi oil facilities https://t.co/BiRpnXSxPU pic.twitter.com/fBCzGhyQlJ

— 60 Minutes (@60Minutes) September 30, 2019