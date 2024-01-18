مشاهد مرعبة.. مذبحة في فرنسا تقطع الأبقار وهي على قيد الحياة

كشفت قناة L214 الفرنسية اليوم الخميس عن مشاهد تستحق لقب فيلم رعب. تم تصويرها داخل مسلخ كراون في مايين.

وفقًا لتحقيق قناة L214، “تبقى غالبية الحيوانات واعية. أو تستعيد وعيها بعد الصعق” قبل تقطيع أطرافها أو أجزاء منها. والأخطر من ذلك هو أن الأبقار بدأت تُقطع وهي لا تزال على قيد الحياة.

ووفقا لجمعية حقوق الحيوان، فإن “فشل الصعق، والتأخير الطويل بين الصعق والقطع. والقطع الذي يحدث بسرعة كبيرة بعد النزيف، وعدم تدخل الخدمات البيطرية يفسر جزئيا هذا الوضع المروع”.

كما قدمت الجمعية شكوى بسبب أعمال القسوة والانتهاكات الجسيمة وسوء المعاملة.

علاوة على ذلك، تدعو الجمعية إلى الإغلاق الإداري الفوري للمسلخ. الذي لا يحترم الحد الأدنى من قواعد حماية الحيوان ويشكل مشاكل خطيرة على سلامة المشغلين.

وبالنسبة للبروفيسور ماوثون، طبيب بيطري، أستاذ مشارك: “السؤال الذي يطرح نفسه هو مسؤولية المسؤولين الصحيين في هذا المسلخ. المسؤولين عن مراقبة شروط التعامل مع الحيوانات الذين لا يستطيعون تجاهل هذه الممارسات”.

والأخطر من ذلك هو سوء السلوك المهني للطبيب البيطري الصحي المسؤول في هذا المسلخ. الذي لم يتدخل لوقف أعمال سوء المعاملة هذه في المسلخ.