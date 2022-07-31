مشاهد مقززة.. مداهمة فاست فود يبيع برغر به ديدان بزرالدة!

عالجت مصالح أمن العاصمة، قضية بيع وعرض مواد استهلاكية فاسدة بمحل تجاري من نوع “إطعام سريع”، بأمن المقاطعة الإدارية زرالدة، على خلفية بيعه لوجبة برغر لأحد المصطافين، بها ديدان.

وحسب بيان لأمن العاصمة، تنقلت عناصر الشرطة رفقة محققي الرقابة الإقتصادية وقمع الغش لمعاينة المحل التجاري.

أين تم رصد جملة من المخالفات المتعلقة بشروط النظافة، على رأسها وجود وجبة “برغر” ثانية بها ديدان.

بالإضافة إلى مأكولات قديمة تم إتلافها تمثلت في 3.5 كلغ من اللحم المفروم، و6.8 كلغ دجاج محضـر بالتوابل مسبقا.

وكذا 32 قطعة “برغر” مطلية بالجبن موضوعة في مكان غير مخصص للحفظ.

واستنادا للإجـراءت القانونية، قامت عناصر الشرطة بتثبيت المحل وكذا الوجبات، مع رفع عينات منها ووضعها تحت تصرف الشرطة العلمية للتحليل.