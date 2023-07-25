قناة النهار مشاهد من سماء بجاية .. رصد مخلفات الحرائق من مروحية الحماية المدنية في بقلم قناة النهار نشر في 25 جويلية 2023 - 21:38 الجزائر شارك غرِّد أرسل 31 0 رابط دائم : https://nhar.tv/ovaxa اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يشرف على مراسم احتفالية الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير قناة النهار 11 جويلية طالع هابط: حفرة عجيبة بأولاد فايت بالعاصمة .. ماتفهم إذا بيسين ولا باش دو قناة النهار 20 جويلية والد الشهيد العسكري فيصل بن خليفة : مات شهيد..يماه خباتلو حقفو من لحم العيد لكن القدر اقوى قناة النهار 25 جويلية إسماعيل الهاكر: دخلت للإميل الخاص بمالك "فايس بوك" وإطلعت على جميع الرسائل قناة النهار 12 جويلية صحة: بعد إنتشار خبر تسجيل حالات "الإيبولا" في الجزائر .. هذه الحقيقة الكاملة قناة النهار 19 جويلية بداري : هذا هو موعد الإعلان عن نتائج التسجيلات الجامعية قناة النهار 20 جويلية وزير التربية : باعتماد معدل النجاح 10/20..نسبة النجاح في بكالوريا 2023 بلغت 50.63 % قناة النهار 17 جويلية باتنة / أم شاركت حرة في البكالوريا تشجيعا لابنها فنجحت هي ورسب ابنها قناة النهار 18 جويلية صريح جدا: هكذا يحمي الجزائريون أنفسهم من التسممات الغذائية في الصيف .. قناة النهار 10 جويلية خسائر بشرية و تلف هكتارات من الثروة الغابية .. تواصل عملية إخماد الحرائق قناة النهار 25 جويلية