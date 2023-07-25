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قناة النهار

مشاهد من سماء بجاية .. رصد مخلفات الحرائق من مروحية الحماية المدنية في

بقلم قناة النهار
مشاهد من سماء بجاية .. رصد مخلفات الحرائق من مروحية الحماية المدنية في
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/ovaxa
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