مشاهد مُروعة.. طعن شيخ داخل مسجد بعين النعجة!

اهتزت مدينة عين النعجة في الجزائر العاصمة، على وقع جريمة قتل بشعة داخل مسجد، راح ضحيتها رجل كبير في السن يدعى “حسان”.

وأقدم شاب على طعن الشيخ المدعو “حسان”، داخل مسجد أبو بكر الصديق بحي 720 مسكن بعين النعجة، بإستخدام سكين، وأرداه قتيلا.

وحسب تصريحات سكان الحي، لتلفزيون “النهار”، فإن الجاني كان يعاني من مشاكل نفسية، ولكن لم يعتقد أي أحد أن يصل لدرجة القتل.

فيما أجمع جيران ومعارف الضحية، على أنه كان نعم الناس، حيث كان محبوبا وتقيا، ولم يكن يترك المصحف من يده.

وكان الضحية، يتواجد يوميا في المسجد من صلاة الفجر حتى الشروق للصلاة وقراءة القرأن، كما سبق له وأن أدى مناسك الحج.

وحول تفاصيل الحادثة، كما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فإن الجريمة الشنيعة وقعت وقت صلاة الصبح حوالي الساعة السادسة صباحا.

أين كان الجاني يتجول في قاعة الصلاة ويقهقه وقت إقامة الصلاة. وبعد الإنتهاء من أداء الصلاة، جلس في مكان منفصل، وكان المجني عليه وهو متقاعد، جالسا بالقرب منه.

ليتوجه الجاني فجأة للضحية، وطعنه في رقبته، فما كان من الضحية ومع الصدمة إلا الهرب من الجاني والذي طارده وطعنه بالسكين مرة أخرى، مما أدى إلى وفاته بعين المكان.