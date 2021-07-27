“مشاهير الجزائر يتحدون لمجابهة فيروس كورونا.. “جمعنا 396 ألف أورو وسنواصل

قرر عدد من المشاهير من اطباء و رياضيين، فنانين ، مؤثرين وإعلاميين عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق مبادرة لجمع الأموال من اجل مساعدة الجزائر لشراء المعدات الطبية و قارورات الاكسجين.

وأجمع عدد كبير من المشاهير من داخل و خارج البلاد على غرار سهيلة معلم، سارة لعلامة، رفيق صايفي، بغداد بونجاح، ونوميديا لزول، وآرون المشاركة في هذه المبادرة لمساعدة المصابين بكوفيد 19.

سارة لعلامة:” اصبت بالكوفيد و فخورة لكوني جزائرية”

من جهتها، قالت الفنانة سارة لعلامة في اتصال هاتفي مع تلفزيون “النهار” “أعرف تماما المعاناة والآلام التي يعاني منها المصاب بهذا الفيروس. لكوني أنا شخصيا اصبت بهذا الفيروس منذ سبعة أشهر. ألام حادة جدا، و فخورة جدا لكوني جزائرية و فخورة لأشارك في هذه المبادرة.مهم جدا ان نتعاون كلنا و خاصة المشهورين لكونهم مؤثرين و يحبهم الشعب خاصة لاعبي الفريق الوطني لدفع اشخاص اخرين للمشاركة و مساعدة المحتاجين.”

سهيلة معلم:”مبادرة بدأت في العيد وستتواصل “

و قالت صاحبة المبادرة الفنانة سهيلة معلم في تدخل مع تلفزيون “النهار”، إنها تعوّل على عدد كبير من نجوم الفريق الوطني على غرار محرز، بونجاح، صايفي و آخرون لاعطاء دفع لهذه المبادرة التي برمجت مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك. وتواصل في ذات الاتصال:” مازالت الأبواب مفتوحة لمن يريد المشاركة في شراء معدات للمحتاجين والمصابين بفيروس كورونا. أطلب من زملائي الفنانين المشاركة. كما أطلب من كل الجزائريين أخذ الحيطة والحذر لأن هذا الفيروس ليس سهلا.”