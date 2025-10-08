مشاهير تركيا متهمون بتعاطي المخدرات

أعلنت نيابة الجرائم الاقتصادية والمخدرات في إسطنبول، اليوم الأربعاء ، بدء تحقيق شامل. يطال 19 من أبرز الشخصيات في مجالي الفن والإعلام الرقمي في تركيا. للاشتباه في استخدامهم مواد مخدّرة أو منشطة.

العملية الأمنية، التي نُفذت بشكل منسق في ساعات الصباح الأولى، شملت أسماء لامعة، من بينها المغنية حديثة آجيكغوز. والممثلتان ديميت إيفغار بيرباتاش وبيرّاك توزونآتاتش. والمغنية إيرام ديريجي. إلى جانب الممثلين كوبلاي آكا وكاان يلديريم، بالإضافة إلى نشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل دويغو أوزاسلان، ديرين تالو، وديرن تالو.

تفاصيل القبض على فنانين أتراك في تحقيقات موسعة حول المخدرات

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن مكتب المدعي العام، جرى نقل الشخصيات المعنية إلى مقر قيادة الدرك الإقليمي في إسطنبول. بغرض الاستماع إلى إفاداتهم وجمع عينات من الدم، دون إصدار أي قرارات توقيف. وأوضحت النيابة أن التحقيقات تتركز على تهم تتعلق بالاستخدام الشخصي فقط. دون أي مؤشرات على وجود نوايا ترويجية أو تجارية مرتبطة بهذه المواد.

تضمنت القائمة كذلك أسماء بارزة مثل ديلان بولات. إنجين بولات، زينب ميريك أرال كسكين، أوزغه أوزبيرينتشي. ميرت يازيج أوغلو، المحامية فيزا ألتون، زينيت صالي، بيرجي أكالاي، ميتين أكدولغير، وجيرين موراي أورجان، في إطار التحقيق المستند إلى المادة (191) من قانون العقوبات التركي. التي تُعنى بحالات التعاطي الشخصي، وتفتح المجال أمام السلطات لإحالة الأفراد للعلاج أو المتابعة بدلاً من إصدار أحكام بالسجن، وذلك وفقًا لما تسفر عنه التحاليل الطبية.

أشارت مصادر مطلعة إلى أن المعلومات التي بُني عليها التحقيق جُمعت على مدار الأشهر الماضية، من خلال رصد اتصالات وتحركات داخل أوساط محددة. وبحسب التسريبات الصحفية. جرى التخطيط للعملية الأمنية بدقة بهدف تنفيذها. بشكل مفاجئ وشامل، ما مكّن الفرق المختصة من استدعاء الشخصيات المعنية في وقت متزامن ودون تسريبات إعلامية مسبقة.