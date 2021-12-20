مشاهير جزائريون غادرونا في 2021.. تعرف عليهم

توالت الأحزان في الوسط الفني سنة 2021، برحيل عدد كبير من المشاهير، منهم فنانين وممثلين، وإعلاميين، كانوا علامة فارقة بالمشهد الثقافي الجزائري.

السرطان عدو الفنانين

مع بداية عام 2021، فجع الوسط الفني بوفاة الممثلة الجزائرية فتيحة نسرين، يوم 21 مارس، عن عمر ناهز 74 سنة. بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

بعدها بأيام قليلة، تلقى الجزائريون صدمة جديدة بوفاة الفنانة الجزائرية ريم غزالي، في ريعان شبابها عن عمر 39 سنة، بعد ما صارعت السرطان لسنوات طويلة. ورحلة علاج طويلة بدأتها في أمريكا ثم فرنسا أين وافتها المنية بعد عملية جراحية فاشلة على مستوى الرأس. حيث أعلنت شقيقتها سلمى صبيحة الأربعاء 17 مارس عبر فيديو على الأنستغرام خبر وفاة شقيقتها.

وتركت الراحلة ريم غزالي أعمال كثيرة على غرار سلسلة “بوقرون” طوال مشوارها الفني الذي بدأته في “ستار أكاديمي”، وبعدها إتجهت إلى التمثيل والإنتاج.

مع بداية شهر أفريل، فقدت الساحة الفنية في الجزائر قامة من قامات الطابع العاصمي الفنانة نعيمة عبابسة، عن عمر ناهز 53 سنة. بعد أن عقضت عليها مضاعفات فيروس كورونا.

بعد أن عانت الراحلة ولسنوات طويلة من مرض السرطان، وظلت تصارعه، إلى أن فيروس كورونا كان السبب في وفاتها أمسية الأحد 18 أفريل.

وبعيدا عن كورونا والسرطان، كان مرض القلب السبب في وفاة الممثل والكوميدي الجزائري بلاحة بن زيان محبوب الجزائريين، وخلفت وفاته صدمة كبيرة. فهو صانع الإبتسامة شهر رمضان من خلال أعمااله الفنية وكانت آخرها “عاشور العاشر” في جميع مواسمه.

وتوفي بلاحة يوم 2 ماي، عن عمر ناهز 68 سنة، بعد معاناته من مرض القلب. مما ألزمه عملية جراحية مستعجلة على شرايين القلب غير أنها لم تنجح وفارق الحاة تاركا وراءه مشوارا حافلا.

كما غيب الموت يوم 8 أكتوبر ملك الأغنية البدوية رابح درياسة بعد مسيرة فنية حافلة، وتوفي عن عمر ناهز 87 عاما في منزله وسط ولاية البليدة. ويصنفه كثير من النقاد ضمن قائمة الفنانين الملتزمين، ونعى جزائريون الفنان الراحل بعبارات مؤثرة. مؤكدين أن أجيالا كبرت على أغانيه الهادفة، واستمتعت بصوته الشجي وألحانه الرائعة.

أزمة قلبية مفاجئة تقضي على الروكور

صبيحة يوم الإثنين 12 جويلية، إستيقظ الجزائريون على فاجعة رحيل قامة من قامات الكوميديا في الجزائر، فريد قسايسية المعروف بفريد الروكور. الذي واته المنية عن عمر ناهز 62 سنة بعد أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله بالجزائر العاصمة.

وبدأ الممثل الراحل مشواره الفني سنة 1985 من خلال مشاركته في فيلم “في سبيل الجزائر” و يعد في رصيده الفني العديد من الأعمال الفكاهية التي حققت شهرة كبيرة على الشاشة الصغيرة.

فنان جزائري شاب من ضحايا قوارب الموت

بعد أسبوعين من مغادرته رض الوطني عبر قوارب الموت بإتجاه السواحل الإسبانية، إنتشلت فرق السواحل بعين تيموشنت جثة الفنان الجزائري الشاب سهيل لبيض بن عدة المعروف فنيا بسهيل الصغير.

سهيل الصغير من مواليد سنة 1999، غادر الجزائر رفقة 9 من رفاقه الشباب على متن قوارب الهجرة، غير أنه عاد إلى ولايته وهران جثة هامدة بعد أن إنقلب قبالة السواحل الإسبانية.

كورونا يُفقد الساحة الإعلامية الجزائرية أهم قاماتها

على غير الفنانين والممثلين، فقدت الساحة الإعلامية الجزائرية سنة 2021 قاماتين إعلاميتين، غيبهما الموت بسبب الفيروس الخبيث.

بعد معاناته لأيام طويلة من فيروس كورونا. إنتقل إلى رحمة الله صبيحة الجمعة 2 جويلية الإعلامي الشهير ببرنامج “خاتم سليمان” منذ تسعينيات القرن الماضي عن عمر ناهز 58 سنة. بعد دخوله المرحلة الثالثة من العلاج.

وورى جثمان الفقيد سليمان بخليلي الثرى بمقبرة قاريدي بالجزائر العاصمة، لتفقد الجزائر أيقونة إعلامية، بعد مشوار طويل وحافل بالعديد من الأعمال القيمة.

كما توفي الإعلامي والصحفي كريم بوسالم، بعد إصابته بكوفيد-19 صبيحة يوم 25 جويلية، بعد أن قضى عليه الفيروس عن عمر ناهز 49 سنة بمستشفى تيزي وزو.

و بدأ الفقيد مشواره الاعلامي في بداية التسعينات في برنامج “صباحيات” بمديرية الإنتاج. لينتقل بعدها الى مديرية الأخبار كمقدم رئيسي لنشرة الثامنة الرئيسية على التلفزيون العمومي.

ديسمبر يغيّب أيقونة زمن الفن الجميل

مع بداية شهر ديسمبر إنتقلت إلى رحمة الله الفنانة القديرة فطومة لميتي المعروفة بإسم سلوى عن عمر ناهز 86 سنة. بعد جلطة دماغية أفقدتها الوعي وفارقت الحياة. بإحدى العيادات الخاصة بالعاصمة.

بدأت الراحلة مسيرتها الفنية سنة 1952 كمقدمة برامج في الإذاعة الوطنية. لتدخل مجال الغناء عام 1962 وصنعت إسما ثقيلا وهي من أشهر المؤديات للأغنية الجزائرية الملتزمة.

وقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه لأسرة الفقيدة.

ياسين زايدي آخر من غادرونا سنة 2021..

ويوم السبت 11 ديسمبر فارق الحياة الممثل الجزائري ياسين زايدي عن عمر 47 سنة، إثر تعرضه لوعكة صحية أدخلته للمستشفى. بعد شهر واحد فقط من دخوله القفص الذهبي.

الفنان الراحل ن مواليد 20 أكتوبر 1974 بالعاصمة، بدأ مع الفرقة المسرحية للكشافة الإسلامية، وشارك في العشرات من المسرحيات والمسلسلات.

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