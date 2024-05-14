مشاورات بين حركة البناء وجبهة المستقبل لإنجاح الإستحقاق الرئاسي

استقبل رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، فاتح بوطبيق رئيس حزب جبهة المستقبل ورئيس مجموعتها البرلمانية.

ويأتي هذا في إطار استمرار المشاورات السياسية التي أطلقتها حركة البناء الوطني استعدادا للاستحقاق الرئاسي القادم.

وكان بوطبيق مرفوقا بوفد قيادي رفيع من الجبهة يتكون من السادة:

بلغوثي الحاج.

رضا محيقني.

مقران محمد.

علاوة العايب.

سميرة برهوم.

سويد احمد فتيحة.

عوينة نصر الدين.

مفيد دحمان.

بن دحو محمد.

وكان في استقبالهم عبد القادر بن قرينة رئيس الحركة مرفوقا بكل من السادة:

السعيد نفيسي نائب رئيس الحركة.

بريش عبد القادر رئيس المجموعة البرلمانية.

فريدة رحال عضو المكتب الوطني.

نادية لعور عضو المكتب الوطني.

زكراوي بوزيان عضو المكتب الوطني.

غربي عبد الباسط رئيس لجنه الدفاع الوطني بالبرلمان.

وحسب بيان حركة البناء الوطني، فقد تناول اللقاء في أجواء من الأخوة والمحبة والتطابق التام في وجهات النظر بعموم القضايا الوطنية لاسيما الاستحقاق الرئاسي الذي يعتبر استحقاقا وطنيا بالدرجة الأولى، حيث تم تسجيل تطابق تام في الرؤى والتقديرات المستقبلية لهذا الحدث، وضرورة إنجاحه بما يضمن استكمال بناء الجزائر الجديدة ويحفظ وديعة الشهداء ويؤمن مستقبل الوطن في ترسيخ المسار الدستوري، وحماية مؤسسات الدولة وتمتين الجبهة الداخلية ورفع تحدي النجاح التنموي الذي يحقق الرفاه الاجتماعي بما يتناسب مع فلسفة الأغلبية الرئاسية ويشكل الحزام السياسي الوطني الذي يدعم الاستقرار المؤسسي.

كما اتفق الطرفان على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الحزبين فيما يخدم مصلحة الوطن وتوسيعه لكل من يتوافق مع الحزبين في نفس الرؤية ونفس التشخيص والاهداف والتي تعزز الحزام السياسي الوطني ويؤمن الأغلبية الرئاسية. يضيف المصدر نفسه.