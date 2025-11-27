مشاورات سياسية جزائرية-شيلية بسانتياغو لبحث تعزيز العلاقات

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم 27 نوفمبر 2025، بالعاصمة سانتياغو، مناصفة مع نائبة وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الشيلي، غلوريا دي لفوينتي، أشغال الدورة السادسة للمشاورات السياسية الجزائرية- الشيلية.

وحسب بيان للوزارة، سمحت هذه المحادثات بإجراء تقييم لواقع العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين. وكذا بحث السبل الكفيلة بالمضي قدما للارتقاء بها على كافة المستويات، لا سيما في الجانب الاقتصادي والتجاري منها بشكل يعكس الإمكانيات التي يزخر بها البلدان.

من جانب آخر، تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. على رأسها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقضية الصحراء الغربية، وكذا المسائل متعددة الأطراف بما فيها البيئة وإصلاح هيئة الأمم المتحدة.