مشاورات مع مجمعات إسمنتية لمعالجة نفايات عملية الإنتاج داخل المصانع

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، عن وجود مشاورات متقدمة مع مجمعات إسمنتية لمعالجة النفايات الناجمة عن عملية الإنتاج داخل هذه المصانع.

وأشارت دحلب، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني إلى وجود مشاورات متقدمة مع مجمعات إسمنتية لمعالجة النفايات داخل المصانع. مما سيسمح، حسبها، بـتفادي تسربات الانبعاثات الغازية المضرة للبيئة. مؤكدة بان هذه المعالجة داخل الأفران لا تؤثر على نوعية الاسمنت المنتج.

كما أوضحت وزيرة البيئة، أن دائرتها الوزارية قد قامت بإنجاز تقرير للوزير الأول عن كل النفايات الناجمة عن القطاع الصناعي. مشيرة إلى أن هناك تجربة في هذا المجال أبانت عن نتائج إيجابية سيتم تعميمها مستقبلا.

وفي ردها على سؤال بخصوص الإجراءات العملية المتخذة من طرف الوزارة لمواجهة مشكلة الذباب الناتج عن استعمال السماد الفلاحي ببلدية أغروت “تيميمون”. أكدت الوزيرة على ضرورة التطبيق الصارم للقرار الصادر في سبتمبر 2023. المتعلق بمنع جلب ونقل الأسمدة من خارج الولاية الا بشهادة صحية تثبت ذلك. مؤكدة عن تشكيل لجنة متكونة من ممثل مكتب حفظ الصحة. ومندوب الفلاحة تسهر على المتابعة والمرافقة الميدانية لعمليات العلاج الموضعي لهذه المواد العضوية. خاصة بالنسبة للمستثمرين الفلاحين، وشددت على اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار.

أما بخصوص سؤال حول الإجراءات الرامية لإزالة المفرغة العمومية بذراع السمار (ولاية المدية)، أشارت الوزيرة إلى أن غياب الوعاء العقاري اللازم حال دون تسجيل مشروع لذلك. مضيفة بأن اللجنة المتكونة من مصالح مديرية البيئة والمؤسسة المكلفة بتسيير المفارغ العمومية خلصت خلال زياراتها الميدانية للموقع الى جملة من التوصيات. على غرار التقليل من مساحة استغلال المفرغة من 3 إلى أزيد من 1 هكتار. لتفادي تقاربها من المجمعات السكنية مع إقامة حاجز اخضر بغرس حوالي 1000 شجرة. مع إصدار تعليمات لمؤسسة الردم التقني بعدم حرق هذه النفايات.

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