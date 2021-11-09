مشايخ وأئمة تيزي وزو يقدمون التعازي لأسر شهداء القصف المغربي

حلّ وفد من مشايخ و أئمة ولاية تيزي وزو بولاية الأغواط، أمس، من أجل تقديم واجب التعازي لعوائل شهداء الحادث الذي وقع ليلة الفاتح من نوفمبر 2021 الماضي بطريق التبادلات التجارية الرابط بين الجزائر وموريتانيا مرورا بالأراضي الصحراوية.

وتقدم الوفد مدير الشؤون الدينية لولاية تيزي وزو عيسى بوعيشة الذي أكد في تصريح ل “النهار” أنه محمل برسالة تعازي رسمية من منطقة القبائل ككل يتقدمهم والي تيزي وزو وكل منتسبي قطاع الشؤون الدينية بالولاية حيث اكد أنهم يقفون معنويا وماديا مع عوائل الضحايا.

وقال الإمام و رئيس تنسيقية الزوايا بولاية تيزي ياسين بوعاش ان الجزائر قاطبة احست بالوجع والألم جراء هذا الحادث الذي وصفه بالجبان و غير البريء الصادر عن جار السوء و الذي استهدف مدنيين عزل كانوا في طريق البحث عن لقمة عيشهم الحلال عبر القيام بعملهم غي اطار التجارة الدولية مع دول أفريقية.

واضاغ بوعاش ان هذه الزيارة بغض النظر عن هدفها الانساني المنبثق منرالواجب الديني فإنها تعتبر رد جميل للاغواط التي ساهمت بقوة في عمليات التضامن التي شهدتها منطقة القبائل خلال الحرائق التي اجتاحت المنطقة الصيف الماضي وقال ان هذه العمليات التضامنية تؤكد ان الجزائر كالحسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الحسد بالسهر و الحمى داعيا المولى ان يحفظ على الجزائر أمنها و وحدتها و استقرارها.

وعبرت عوائل الضحايا على لسان والد اشهيد احميدة بومدين عن شكره و امتنانهم لمثل هذه المبادرات التي زادتهم شرفا على شرف واعطت ابنهم المغدور وسام حب من كل الجزائريين مؤكدا انه و عائلتهم سيبقون مدينين لكل من تحمل عناء السفر وتقديم العزاء لهم غي مصابهم الجلل.

وتجدر الإشارة إلى أن الوفد القادم من تيزي وزو قام بزيارة تعزية إلى الخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ علي بالعرابي التيجاني والذي يعتبر الشهداء من مريدي طريقته اين حظيوا باستقبال رسمي و عبر الخليفة العام للطريقة التيجانية عن امتنانه للوفد مؤكدا ان هذا لا يعتبر غريبا عن اهل القبائل الشرفاء.

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إستشهد في الفاتح من نوفمبر 3 جرائريين يعملون في مجال النقل بطريقة جبانة على الحدود مع الصحراء الغربية وموريتانيا من طرف القوات المغربية المسلحة. وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية انه وفي غمرة احتفال الشعب الجزائري بالذكرى الـ67 لاندلاع ثورة التحرير الوطني المجيدة تم اغتيال 3 رعايا جزائريين.

الضحايا تم إغتيالهم في قصف همجي لشاحناتهم، أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورڨلة، في إطار حركة مبادلات تجارية عادية، بين شعوب المنطقة.

وأوضحت مصالح رئاسة الجمهورية في بيانها إتخاذها وعلى الفور التدابير اللازمة للتحقيق في هذا العمل الجبان وكشف ملابساته وأضاف البيان ان هناك عدة عناصر، تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربية، بالصحراء الغربية، في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان. وذلك بواسطة سلاح متطور، إذ يعد ذلك مظهرا جديدا لعدوان وحشي، يمثل ميزة لسياسة معروفة، بالتوسع الإقليمي والترهيب.

وإختتم البيان ” يجعلون من الجزائر الجديدة، قلعة لقيم ومبادئ تاريخها الأبدي. إن اغتيالهم لن يمرّ دون عقاب.”

ويتعلق الأمر بالشهداء المدنيين العزل الثلاث وهم:

أحميدة بومدين من مواليد 1973 متزوج واب لـ 9 أبناء يعمل في مجال النقل وينحدر من بلدية عين ماضي بولاية الاغواط.

وفي آخر تصريحات له للاشقاء الصحراوين الذين دعاهم لوجبة الإفطار…تفضلوا خاوتنا البوليزايو نتقاسمو الخبر .. ووضع لهم الرب والدهان ، وقال انه من صنع والدته. وحسب تصريح شاهد عيان انها اول رحلة لهم ولا يعرفون الطريق جيدا واعتمدوا على المارة لارشادهم .

ابراهيم عرباوي من مواليد 1987 وينحدر من افلو بولاية الأغواط.

اشطم أحمد من مواليد 1986 ينحدر من ولاية ورقلة.

وللإشارة فقد أعلنت الجزائر أوت الماضي عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، كرد فعل على الاستفزازات المغربية المستمرة وتعمده استضافة ودعم المنظمتين الإرهابيتين “رشاد” و”الماك”.

وكان بتاريخ 25 اوت 2021 امضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا تضمن إنهاء مهام السفير فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الجزائرية بالرباط عبد الحميد عبداوي.

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