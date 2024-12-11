مشايرية حكما لقمة الوفاق والكناري

أسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” مهمة إدارة قمة الجولة الـ 13 من البطولة المحترفة، بين وفاق سطيف وشبيبة القبائل، للحكم أكرم مشايرية.

وسيدير مشايرية اللقاء، المقرر هذا الجمعة بملعب 8 ماي بسطيف من دون جمهور، بسبب العقوبة المسلطة على السطايفية، بمساعدة كل من حمايدي وبوفاسة، بينما سيكون حركات حكما لـ “الفار” بمساعدة حاج يحيى.

بينما تم تعيين الحكم عوينة رفيق، بمساعدة الثنائي عمرون وزروقة. لإدارة لقاء أولمبيك أقبو ومضيفه اتحاد بسكرة المرتقب السبت القادم، إلى جانب علو في “الفار” بمساعدة هواري.

فيما سيدير الثلاثي ابرير وشلالي ومناصر، مواجهة مولودية البيض والضيف مولودية وهران، المبرمجة هذا الجمعة بملعب “زكريا مجدوب”.

كما تم تعيين الحكم بوكواسة، بمساعدة براهيم وجنادي. لإدارة مواجهة شبيبة الساورة والضيف أولمبي الشلف، هذا الجمعة، بملعب 20 أوت بباشر.

وستعرف هذه الجولة لعب مباراة أخرى “ويكلو”، بعد غدٍ الجمعة، تجمع بين نجم مقرة وأتليتيك بارادو، بسبب العقوبة المسلطة على الفريق المحلي. وسيدير اللقاء الثلاثي بن يبقة، طويلب وكدروسي.

للإشارة فإن الجولة الـ 13 من البطولة المحترفة، ستكون مبتورة من 4 لقاءات أطرافها. يمثلون الجزائر في المنافستين القاريتين. ويتعلق الأمر بمولودية الجزائر وشباب بلوزداد في رابطة الأبطال واتحاد العاصمة رفقة شباب قسنطينة في كأس الكونفيدرالية.