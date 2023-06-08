مشايرية حكما لمباراة اتحاد العاصمة ومولودية وهران

عينت لجنة التحكيم، الحكم مشايرية، لإدارة المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، بالضيف مولودية وهران.

وسيدير الحكم مشايرية هذا اللقاء، بمساعدة كل من جماع، حكم مساعد أول، غزلي، مساعد حكم ثاني، بالإضافة آيت عمر، حكم رابع.

كما أوضح الموقع الرسمي للفاف، بأن هذه المباراة مقررة بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. يوم السبت المقبل، انطلاقا من الساعة السادسة مساء.

يذكر أن هذه المباراة،تدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ21 من البطولة المحترفة.