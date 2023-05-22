قناة النهار مشتقات التمور من “مش دقلة ” تشهد إستهلاكا واسعا داخل و خارج الوطن بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ماي 2023 - 13:02 شارك غرِّد أرسل 191 0 مشتقات التمور من “مش دقلة ” تشهد إستهلاكا واسعا داخل و خارج الوطن. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/DeP90 اقرأ أيضا إقتصاد: قطاع البناء.. الركود لا يزال يرهن عدة مجالات قناة النهار 13 ماي وزير الصيد البحري : صيد التونة سيدعم الخزينة العمومية بـ 27 مليون دولار قناة النهار 22 ماي ارزقي رمان لصحفي.." مانقدرش نعطيك الوصفة والخطة لي نلعب بيها أمام المنتخب المغربي" قناة النهار 09 ماي بن شيخة : ما عندناش من واش نخافو قناة النهار 07 ماي "شكران مرتجى :" بعد سنة من وفاة أمّي كسرت الحداد في الجزائر قناة النهار 13 ماي فرقة البياري تحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام على متن شاحنة محملة بالبصل قناة النهار 10 ماي شاهد صراحة رجل جزائري.. كذبت كذب عظيم وتزوجت 3 نساء بهذه الطريقة!! قناة النهار 15 ماي رئيس الجمهورية: أحثكم وبإلحاح لاستحداث نقابة قوية للصحفيين وهيئة لأخلاقيات الصحافة قناة النهار 06 ماي "نوميديا لزول في أوّل تصريح لها :" كل محنة تزيد في الراس فهامة وجمهوري دايما معايا قناة النهار 11 ماي طالع هابط: كارثة بيئية على قارعة الطريق بواد سوف .. مياه قذرة تهدد سلامة المواطنين قناة النهار 14 ماي