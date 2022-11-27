مشجعون يردون على حركة تكميم الأفواه للألمان بطريقة خاصة !

رد سهرة اليوم الأحد مُشجعون على حركة تكميم الأفواه التي قام بها مُنتخب ألمانيا قبل مباراة اليابان.

وجاء الرد بمناسبة لقاء ألمانيا أمام إسبانيا الذي جرى بملعب البيت لحساب الجولة الثانية من المجموعة الـ5 لدور المجموعات.

حيث رفع المُشجعون لافتات تحمل صورة النجم الدولي الألماني المُسلم السابق، مسعود أوزيل، الذي خرج من الباب الضيق من المُنتخب الألماني.

ويُذكر أن مُنتخب ألمانيا كان يُعول على حمل شارة تدعم المثليين خلال مباريات منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.