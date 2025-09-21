مشجع كتالوني يقتحم مباراة برشلونة وخيتافي حاملا العلم الفلسطيني

شهدت مباراة برشلونة وخيتافي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني حادثة لافتة، تمثلت في اقتحام أحد المشجعين الكتالونيين أرضية ملعب يوهان كرويف وهو يحمل العلم الفلسطيني، في مشهد أثار تفاعلا واسعا في المدرجات وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وحظي تصرف المشجع بتجاوب كبير من الجماهير التي كانت حاضرة في المدرجات، حيث عبّر كثيرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية في لفتة رمزية تحمل أبعادا إنسانية وسياسية وسط أجواء رياضية

وجاءت هذه الحادثة خلال المباراة التي جمعت بين برشلونة وخيتافي بقيادة المدرب الألماني هانز فليك والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف دون مقابل على أرضية ملعب يوهان كرويف.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تضامن متزايد من قبل جماهير كرة القدم حول العالم مع القضية الفلسطينية وهو ما بات يظهر بشكل متكرر في الملاعب الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة.