مشرارة :”الحديث عن عقوبات الفيفا تهديد في غير محله”

أوضح الرئيس السابق للرابطة، محمد مشرارة، بأن ما يُتداول، عن تعرض الجزائر، لعقوبات من الفيفا، بسبب عدم تعديلها لقوانينها الأساسية، لا أساس له من الصحة.

وتحدث قائلا للإذاعة الوطنية :”عندما يكون هناك أمر لا يتناسق مع قوانين الفيفا، فإن هذه الأخيرة تتحرك مُباشرة”.

وواصل :”لكن هذا لم يحدث، لأننا القوانين الحالية لا يوجد أي إشكال فيها، والفيفا تُراسلك مُباشرة عندما يحدث تجاوز”.

وإنتقد مشرارة، بصفة غير مُباشرة هيئة خير الدين زطشي، بسبب إصرارها، على إجراء تغييرات في قانون الإنتخابات.

وأضاف:”من وجهة نظري، ما يقوم به البعض حاليا، من خلال الإصرار عن وجود عقوبات، ضغط في غير محله”.