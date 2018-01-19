مشرارة: “الفاف والرابطة هم المسؤولين عن قضية تأهيل اللاعبين”

أكد محمد مشرارة، أن الوضعية الحالية التي تعيشها الأندية واللاعبين بخصوص تأهيل اللاعبين، يتحمل مسؤوليتها كل من الفاف والرابطة معا.

وصرح عضو المكتب الفيدرالي سابقا محمد مشرارة للإذاعة الوطنية: “الفاف والرابطة يتقاسمان مسؤولية ما يحدث حاليا بخصوص تأهيل اللاعبين الجدد”.

وأضاف: “قرار منع منح الإجازات للاعبين غير معقول، ومن المفروض معاقبة الأندية بخصم النقاط منها وليس بمنع الإجازات عنها”.

وتابع: “ليس من صلاحيات لجنة النزاعات منح الإجازات، مهمتها منح تقارير عن الوضعية المالية للأندية، والرابطة هي من تقرر”.

وأردف: “من غير المعقول اتخاذ عقوبات جماعية على الأندية، يجب معاقبة كل ناد على حدى”.

وبخصوص لاعبي وفاق سطيف المؤهلين أوضح مشرار: “وفاق سطيف، من حقه إشراك لاعبيه الجدد الذين نالو الإجازة، ولا يمكن إيقافهم”.