“مشرارة” :”لم أفهم طريقة مُعاقبة مقرة”

أبدى “محمد مشرارة” الرئيس السابق للرابطة الوطنية لكرة القدم، عن إستغرابه لنوعية العقوبات المفروضة على نادي “نجم مقرة”، هذا الأسبوع.

وقال في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، الجمعة :”سحب أربع نقاط كاملة بصفة مُباشرة، أمر غير منطقي في طريقة تطبيق العقوبات”.

وأضاف :”بحثت في عقوبات الرابطة، ولم أجد القانون المُطبق، وحتى لو وجد، فإن سحب النقاط يكون بعد إجراءات سابقة فقط”.

وختم :”أتمنى أن تتحرك لجنة الإنضباط، لتبرير القرارات التي إتخذتها بشكل صريح وقانوني، لتفادي تعقيد الأمور أكثر مما عليه حاليا”.