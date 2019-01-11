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مشرارة :”ماحدث بين فيلاج موسى ومولودية الجزائر غير مقبول “

الرياضة
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مشرارة :”ماحدث بين فيلاج موسى ومولودية الجزائر غير مقبول “
بقلم إسماعيل عشاش

وجه، محمد مشرارة إنتقادات لاذعة للجنة تنظيم كأس الجمهورية والمكتب الفيدرالي، بسبب أحداث المواجهة بين ناديي “فيلاج موسى” و”مولودية الجزائر”.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”ماحدث في هذا اللقاء غير مقبول تماما، كان على لجنة تنظيم الكأس ولجنة الإنضباط التحرك”.

وأضاف :”في هذه المُباراة وقعت أحداث خاصة، وكان يجب أن تكون العقوبات خاصة أيضا، ولكن الله غالب..”

وواصل :”هناك نصوص تُشير لإحالة الحالات الشائكة على المكتب الفيدرالي، من أجل دراستها، ولكن الأطراف المعنية لم تقم بذلك”.

وختم :”كان من المُفترض أن تتحرك بعد حصولها على تقرير الهيآت الأمنية، وللأسف هذا الأمر لم يحدث”.


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