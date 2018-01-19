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مشرارة يقصف زطشي وقرباج

الرياضة
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مشرارة يقصف زطشي وقرباج
بقلم إسماعيل عشاش

وجه عُضو المكتب الفيدرالي السابق، محمد مشرارة إنتقادات لاذعة لرئيسي الفاف والرابطة الوطنية، خير الدين زطشي ومحفوظ قرباج، دون تسميتهما.

وصرح قائلا للقناة الإذاعية الثالثة :”الفاف والرابطة يقومان بالكثير من القرارات العشوائية والتي لاتحدث إلا عندنا وتسبب بعدها في مشاكل”.

وأضاف :”الأطراف المسؤولة، لاتعرف كيفية تسيير الأمور، ومايحدث خلال الميركاتو خير دليل، والفرق لاتجد من يقوم بنصحها لتفادي إختراق القانون”.

وواصل :”لاتوجد نية لإصلاح الأمور، المُحيط سيء، ولكن المسؤولين أيضا لايقومون بالخطوات اللازمة والإعتماد على أشخاص يُفكرون بعقلانية، وهذا مُشكل”.

وختم مشرارة حديثه بتوجيه “سهم” لزطشي :”في وقت أننا خارجون من السمبوزيوم، كان من المُفترض أن نقوم بخطوات للإصلاح، لا لتعقيد الأمور أكثر”.

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