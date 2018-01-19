مشرارة يقصف زطشي وقرباج

وجه عُضو المكتب الفيدرالي السابق، محمد مشرارة إنتقادات لاذعة لرئيسي الفاف والرابطة الوطنية، خير الدين زطشي ومحفوظ قرباج، دون تسميتهما.

وصرح قائلا للقناة الإذاعية الثالثة :”الفاف والرابطة يقومان بالكثير من القرارات العشوائية والتي لاتحدث إلا عندنا وتسبب بعدها في مشاكل”.

وأضاف :”الأطراف المسؤولة، لاتعرف كيفية تسيير الأمور، ومايحدث خلال الميركاتو خير دليل، والفرق لاتجد من يقوم بنصحها لتفادي إختراق القانون”.

وواصل :”لاتوجد نية لإصلاح الأمور، المُحيط سيء، ولكن المسؤولين أيضا لايقومون بالخطوات اللازمة والإعتماد على أشخاص يُفكرون بعقلانية، وهذا مُشكل”.

وختم مشرارة حديثه بتوجيه “سهم” لزطشي :”في وقت أننا خارجون من السمبوزيوم، كان من المُفترض أن نقوم بخطوات للإصلاح، لا لتعقيد الأمور أكثر”.