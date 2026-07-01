وزارة التضامن..تقديم الدعم لـ83 مشروعا جمعويا من أصل 122 ملفا

أعلنت وزارة التضامن الوطني عن نتائج برنامج الدعم الموجه لفائدة الجمعيات الوطنية والمحلية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني بعنوان سنة 2026. حيث تندرج هذه العملية في إطار تجسيد برامج القطاع وفق السياسة المنتهجة. والرامية إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني، وتفعيل نشاطات الحركة الجمعوية وترقيتها.

كما استقبلت اللجنة المكلفة بمنح الإعانات لفائدة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي طلبات الدعم المستوفية الشروط. حيث تمت دراسة ” 122 ملفا في مختلف المحاور والمجالات.أين خلصت أشغال اللجنة إلى تقديم الدعم لـ ” 83 ” ثلاثة وثمانين مشروعا جمعويا من مختلف ربوع الوطن.

في حين، شمل الدعم الموجه لفائدة الجمعيات دعم مراكز التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. دعم مراكز المساعدة عن طريق العمل، الورشات المحمية، المزارع البيداغوجية للأشخاص المعاقين البالغين. المساهمة في ترقية المرأة وإدماجها اقتصاديا و اجتماعيا. المساهمة في برامج التكفل بالطفولة والمراهقة والشباب في وضع صعب. دعم مراكز التكفل بالنساء والأشخاص المسنين. المساعدة في المنزل لفائدة الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (دعم وتكفل نفسي، مرافقة اجتماعية).

كما تأتي هذه الجهود في إطار الإستراتيجية الجديدة لقطاع التضامن الوطني في مجال دعم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني. حيث تجمع العملية بين التمويل، بناء القدرات، البرامج التربوية التعليمية والتحسيسية. مع التركيز على تطوير دور الجمعيات في العمل التضامني والإنساني كمؤسسات فاعلة في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وللإطلاع على قائمة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني المستفيدة من الدعم في إطار برنامج سنة 2026، يرجى النقر على الرابط التالي:

https://drive.google.com/…/1EehtOFJ8GAPMVuCm5EZ…/view…