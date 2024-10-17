مشروعا المسنين وحاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة. خصص لاستكمال دراسة المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين. المتضمن للأحكام الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتشجيع إدماجها وتنويع آليات التكفل بها. بشكل يتماشى مع المسعى الدستوري ويتوافق مع الأطر والمرجعيات الدولية ذات الصلة، لا سيما أهداف التنمية المستدامة - آفاق 2030.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، ففي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز الدور الاقتصادي للجامعة وتثبيت انفتاحها على المحيط الاقتصادي. درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء لأنشطة البحث في إطار علاقات تعاقدية. للارتقاء بنوعية البحوث، لا سيما في المجالات ذات الأولوية، على غرار الأمن الغذائي، والأمن الصحي والأمن المائي والأمن السيبراني.

كما استمعت الحكومة إلى عروض حول مدى تقدم إنجاز المشاريع الخاصة بمنفذ الطريق السيار (ميناء جن جن/ الطريق السيار شرق غرب). وكذا إنجاز سد جدرة بولاية سوق أهراس المنتظر استكمال إنجازه نهاية السنة الجارية. بالإضافة إلى منشآت و هياكل رياضية. يضيف البيان.