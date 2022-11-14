مشروع استحداث وكالة تسيير الممتلكات المحجوزة فوق طاولة مجلس الوزراء

يترأس، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء -حسب بيان رئاسة الجمهورية-.

كما سيتناول مجلس الوزراء، مشروعي قانونين يتعلق الأول بالقضاء العسكري والثاني بالوقاية من الفساد، باستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة. وكذا عروضا تخص البرنامج التكميلي، للتنمية لولاية تيسمسيلت، إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه.

كما سيتابع مجلس الوزراء، مدى تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع.