مشروع البلديات الخضراء 2: استفادة أزيد من 280 إطارا محليا من دورات تكوينية في تسيير الطاقة

استفاد أزيد من 280 إطارا محليا من دورات تكوينية في تسيير الطاقة, في سياق تجسيد مشروع “البلديات الخضراء 2”. حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وأوضح ذات البيان، أنه تجسيدا لمشروع “البلديات الخضراء 2” المندرج في إطار التعاون بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل و وكالة التعاون الألماني. “تم برمجة. خلال الفترة الممتدة من 6 سبتمبر إلى 9 أكتوبر الجاري. سبع دورات تكوينية خاصة بمسؤولي تسيير الطاقة (RME). و دورتين في مجال لوحة القيادة للتسيير الطاقوي (TBGE)”.

وقد “تم تنظيم هذه الدورات على مستوى مراكز تكوين مستخدمي الجماعات المحلية بولايات وهران. الجلفة وقسنطينة. وذلك لفائدة 282 إطارا محليا تابعا للبلديات النموذجية. عبر ولايات سيدي بلعباس، وهران، مستغانم، تلمسان، المدية، الجلفة، الأغواط، بجاية، باتنة، قالمة وبسكرة”.

وتهدف هذه المبادرة إلى “دعم البلديات في تسيير أكثر كفاءة للطاقة، وبالتالي المساهمة في تحسين استهلاكها والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المستوى الوطني”، وذلك من خلال “تعزيز قدرات الإطارات المحلية في التحكم في استخدام لوحة قيادة تسيير الطاقة، فضلا عن الجانب المتعلق بالتنظيم القانوني في مجال الانتقال الطاقوي, الفوترة والمشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة في الجزائر”. وفقا لما أشار إليه نفس المصدر.