مشروع السكة الحديدية مشرية-البيض يبلغ مراحله الأخيرة

أعلنت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، أن أشغال مشروع السكة الحديدية عالي السرعة الرابط بين المشرية والبيض بلغات مراحلها الأخيرة.

وأضافت الوكالة الوطنية، أن وتيرة انجاز مشروع السكة جد متقدمة. وبلغت مراحلها الأخيرة استعدادا للتشغيل.

ويعتبر هذا المشروع الذي يبلغ 130 كلم، أحد أهم أشطر خط الهضاب العليا الثاني. الذي يعزز الربط بين ولايات الجنوب والهضاب.

ووثقت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، منشورها بفيديو يبين تقدم أشغال المشروع.