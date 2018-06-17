مشروع القانون المتعلق بالمجمع الجزائري للأمازيغية أمام النواب الأربعاء القادم

سيتم عرض مشروع القانون العضوي المتعلّق بالمجمع الجزائري للّغة الأمازيغية الأربعاء القادم للمناقشة أمام نواب المجلس الشّعبي الوطني.

ويحدد مشروع القانون مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين.

لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها.

وستضمن تشكيلة هذه الهيئة التي تكتسي صبغة علمية محضة، مكانتها ك “سلطة مرجعية” في هذا المجال، مما يضفي على أشغالها طابعا أكاديميا حياديا ومنصفا يرتكز على مساهمة الخبراء والكفاءات العلميّة المؤكّدة.

ويعد المجمع الجزائري للغة الأمازيغية المحدث بموجب المادة 4 من الدستور “هيئة وطنية ذات طابع علمي” تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالية المالية توضع لدى رئيس الجمهورية.