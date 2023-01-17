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مشروع القانون النقدي والمصرفي .. إصلاح مالي وتحرير لمكاتب الصرف

بقلم قناة النهار
مشروع القانون النقدي والمصرفي .. إصلاح مالي وتحرير لمكاتب الصرف
بنوك
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مشروع القانون النقدي والمصرفي .. إصلاح مالي وتحرير لمكاتب الصرف

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