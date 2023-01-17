قناة النهار مشروع القانون النقدي والمصرفي .. إصلاح مالي وتحرير لمكاتب الصرف بقلم قناة النهار نشر في 17 جانفي 2023 - 16:38 بنوك شارك غرِّد أرسل 174 0 مشروع القانون النقدي والمصرفي .. إصلاح مالي وتحرير لمكاتب الصرف إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/iPW2o اقرأ أيضا إنطلاق الفصل الثاني .. إرتياح كبير لدى الأسرة التربوية بعد آخر القرارات قناة النهار 08 جانفي كيف يستورد مواطن جزائري سيارة أقل من ثلاث سنوات .. هذه الخطوات قناة النهار 08 جانفي تسجيل إنتاج وفير من محصول الذرى الصفراء المتأخرة بالنعامة قناة النهار 06 جانفي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يهنىء الشعب الجزائري بالسنة الجديدة 2023 قناة النهار 31 ديسمبر عزالدين يروي بحرقة كيف تعرض للحڨرة من أساتذته وكيف تم إقصاءه من البكالوريا ظلما قناة النهار 28 ديسمبر مشروع إغتـ ـيالات في العاصمة يُحبطها الجيش.. تفاصيل صادمة يكشفها الإرهـ.ـابي الموقوف قناة النهار 03 جانفي رياض الأطفال تحيي رأس السنة الأمازيغية في أجواء مميزة بولايتي النعامة والبويرة قناة النهار 13 جانفي دلال خير: شقيقان مصابان بالفشل الكلوي يعانيان من آلام لا توصف ويحتاجان لزراعة الكلى في أقرب وقت قناة النهار 30 ديسمبر الملاكمة رميساء بوعلام: إذا تعرضت لمضايقات أو سرقة سأستعمل مهاراتي قناة النهار 29 ديسمبر بمناسبة يناير .. "التراز" وديكورات مختلفة تزين الأسواق قناة النهار 10 جانفي