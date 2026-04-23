مشروع “بلدنا”.. توقيع الحزمة الثانية من عقود الإنجاز

وقعت الجزائر الحزمة الثانية من عقود إنجاز مشروع شركة “بلدنا الجزائر” الفلاحي والصناعي لإنتاج الحليب المجفف، على مستوى ولاية أدرار أساسا.

وذلك مع شركاء جزائريين ودوليين في مجالات الخدمات، المقاولات وتوريد الأبقار، بقيمة إجمالية تفوق 635 مليون دولار.

وأشرف على مراسم التوقيع، التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات - عبد اللطيف رحال، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد. وممثلون عن شركة “بلدنا”، إلى جانب سفير قطر لدى الجزائر، عبد العزيز علي النعمة، وممثلين عن مؤسسات جزائرية وأجنبية.

وستمهّد الحزمة الثانية من العقود للشروع في تكوين القطيع، تغطية الأشغال المدنية، إنجاز مصنع للخرسانة، مرافق خدمات الإقامة، وكذا إطلاق برنامج استيراد الأبقار الحلوب.

وسيتم إطلاق برنامج استيراد الأبقار الموجهة للمشروع ابتداء من نوفمبر 2026، عبر جسر جوي لاقتناء 30 ألف رأس بقر من 9 ولايات أمريكية، على مدار 10 أشهر.

وتم اللجوء للشحن الجوي لتقليص مدة الشحن والحفاظ على صحة القطيع، وفقا للشروح المقدمة بالمناسبة.