مشروع “بلدنا” لإنتاج الحليب: إجراءات إستباقية لتموينه بالطاقة

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، أن المجمع إتخذ جملة من الإجراءات الاستباقية لتوفير الطاقة الكهربائية والغازية لفائدة مشروع “بلدنا” لإنتاج الحليب المجفف بولاية أدرار. وذلك من خلال تعبئة موارد بشرية وتقنية معتبرة.

وحسب بيان للمجمع، فقد إستقبل مراد عجال وفد عن شركة “بلدنا” القطرية يقوده رئيس مجلس إدارة الشركة علي العلي. بحضور ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومسؤولين وتقنيين من مجمع سونلغاز وشركة “بلدنا الجزائر”. حيث تم خلال اللقاء بحث التدابير المتخذة من قبل فروع سونلغاز لتسريع وتيرة الدراسات التقنية المتعلقة بربط المشروع بالطاقتين الكهربائية والغازية.

من جهته، أبرز رئيس مجلس إدارة شركة “بلدنا”حجم المشروع وأهمية ربطه بالطاقة. مشيدا بمستوى التنسيق والفعالية التي أبدتها فرق مجمع سونلغاز في تقديم حلول واقتراحات أولية تخص عمليات الربط.

من جانبه، شدّد عجال على أن سونلغاز باعتبارها أداة للدولة تعمل على تنفيذ توجيهات السلطات العليا. و تولي إهتماما بالغا بالمشروع نظرا لطابعه الاستراتيجي ضمن السياسة الوطنية للأمن الغذائي. مضيفا أن مجمع سونلغاز قد شرع في اتخاذ إجراءات إستباقية خلال المرحلة الأولى من المشروع. من بينها تسخير إمكانيات بشرية وتقنية ومادية لضمان التموين في أقصر الآجال. مجددا التزام سونلغاز بتوفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع.

وقد توج اللقاء بالاتفاق على انطلاق فريق عمل مشترك بين سونلغاز وشركة “بلدنا” اعتبارا من الأمس. من أجل دراسة ورقة الطريق التي اقترحتها سونلغاز، والتي تتضمن حلولا آنية ونهائية من شأنها تشكيل قاعدة لإعداد الإطار التعاقدي بين الأطراف المعنية. بما في ذلك وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وأشار البيان إلى أن فريق العمل المشترك قد باشر أشغاله مباشرة بعد اللقاء. بالشروع في مناقشة محاور ورقة الطريق ومراحل تنفيذها.

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