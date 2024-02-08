مشروع تجريبي ثنائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بأرزيو بين الجزائر وألمانيا  

أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، عن التحضير لإنجاز مشروع تجريبي، بين الجزائر وألمانيا، لإنتاج الهيدروجين الاخضر بأرزيو (وهران)، في اطار خطة عمل في هذا المجال بين البلدين.

كما اوضح عرقاب عن وضع خطة عمل بخصوص تطوير الهيدروجين بين الجزائر والحكومة الألمانية عن طريق فرق تقنية منسقة بين سوناطراك والشركات الالمانية. وذلك لتحديد سبل تطويره في الجزائر، والتي ستتم بداية من انجاز مشروع تجريبي لانتاج الهيدروجين الاخضر في موقع سوناطراك بأرزيو بولاية وهران بسعة 50 ميغاواط، والذي ستساهم فيه الحكومة الالمانية ب 20 مليون اورو.

وتابع الوزير أن هذا المشروع سيتبعه عدة مشاريع أخرى لإنتاج هذه المادة في الجزائر وتسويقها نحو ألمانيا وإلى أوروبا عبر مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين (Corridor Sud H2). والذي يتمثل في إنجاز أنبوب لنقل الهيدروجين عبر البحر الابيض المتوسط و هو الآن قيد الدراسة بين ألمانيا والنمسا وايطاليا وتونس والجزائر لإنشائه.

وفي ذات السياق اكد الوزير أنه سيتم انعقاد في القريب العاجل الاجتماع الأول ما بين الوزراء المعنيين بهذا الممر الذي سيتم خلاله اتخاذ قرارات بالنسبة لتطوير هذا المشروع وإنجازه،” يقول عرقاب، انه “سيتم التفكير في خط ثاني مباشر من الجزائر الى اوروبا لنقل الهيدروجين الاخضر”.