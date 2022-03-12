مشروع تصدير الكهرباء نحو ايطاليا وإسبانيا..سونلغاز تكشف
نفت شركة سونلغاز الأخبار التي تداولت بخصوص مشروع تصدير الكهرباء نحو ايطاليا واسبانيا، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.
وفي هذا السياق أكدت سونلغاز في بيان لها اليوم السب، أنه تبعا لما تداولته بعض الوسائط الالكترونية والإعلامية مشروع تصدير الكهرباء نحو ايطاليا واسبانيا، فإن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.
كما قامت سونلغاز حسب ذات البيان بتصحيح جملة من المغالطات منها أنه لم تصدر أي بيان ولا تصريح خاص بهذا الموضوع، وانما اقتصر الأمر على منشور على صفحة الفايسبوك الرسمية للمجمع والخاص باجتماع دوري داخلي.
بالمقابل لم يتضمن المنشور الخاص بهذا الموضوع أيا من التفاصيل التي روجت، وانما اقتصر الأمر على تغطية للنشاطات الخاصة بالرئيس المدير العام للمجمع.
الى جانب ذالك، أوضح البيان، أنه ليس من صلاحيات سونلغاز الكشف عن أي تفاصيل بهذا الخصوص إذ أن الوزارة هي الوحيدة المخولة لذلك.
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سونلغاز: دمج بعض الشركات ترشيدا للنفقات وتوحيد سُلّم الرواتب
سونلغاز: دمج بعض الشركات ترشيدا للنفقات وتوحيد سُلّم الرواتب
كما أعلن مجمع سونلغاز، عن إتخاذ تدابير تنظيمية جديدة تتعلق بتنفيذ عمليات دمج وإستيعاب على مستوى بعض الشركات التابعة له.
من أجل ترشيد النفقات وإنشاء شركات أكثر قوة. فضلا عن توحيد سلم الرواتب والعلاوات.
وحسب بيان للمجمع، فإن الإجراء جاء في إطار تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية. حيث بادرت الشركة القابضة سونلغاز إلى إتخاذ جملة من التدابير التنظيمية بغية ضمان مناخ عمل أكثر إستقرارا وملاءمة لتطوير الأداء.
وأشار المصدر، إلى أن سونلغاز قررت تنفيذ عمليات دمج وإستيعاب على مستوى بعض الشركات التابعة لها من أجل ترشيد النفقات والتحكم في التكلفة.
ويتعلق الأمر بإنشاء شركتين بتسميات ومهام جديدة. بدمج شركة الأشغال والتركيب الكهربائي (KAHRAKIB) و شركة أشغال الكهربة (KAHRIF) وشركة إنجاز القنوات (KANAGHAZ).
بالإضافة كذلك إلى دمج شركة التركيب الصناعي (ETTERKIB) وشركة إنجاز المنشآت الأساسية (INERGA). كما سيتم نقل معظم أنشطة شركة صيانة وخدمات السيارات (MPV) بنسبة كبيرة إلى شركة سونلغاز التوزيع.
كما تم أيضا نقل شركة هندسة الكهرباء والغاز (KDL CEEG) إلى الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء (GRTE).