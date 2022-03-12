مشروع تصدير الكهرباء نحو ايطاليا وإسبانيا..سونلغاز تكشف

نفت شركة سونلغاز الأخبار التي تداولت بخصوص مشروع تصدير الكهرباء نحو ايطاليا واسبانيا، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وفي هذا السياق أكدت سونلغاز في بيان لها اليوم السب، أنه تبعا لما تداولته بعض الوسائط الالكترونية والإعلامية مشروع تصدير الكهرباء نحو ايطاليا واسبانيا، فإن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

كما قامت سونلغاز حسب ذات البيان بتصحيح جملة من المغالطات منها أنه لم تصدر أي بيان ولا تصريح خاص بهذا الموضوع، وانما اقتصر الأمر على منشور على صفحة الفايسبوك الرسمية للمجمع والخاص باجتماع دوري داخلي.

بالمقابل لم يتضمن المنشور الخاص بهذا الموضوع أيا من التفاصيل التي روجت، وانما اقتصر الأمر على تغطية للنشاطات الخاصة بالرئيس المدير العام للمجمع.

الى جانب ذالك، أوضح البيان، أنه ليس من صلاحيات سونلغاز الكشف عن أي تفاصيل بهذا الخصوص إذ أن الوزارة هي الوحيدة المخولة لذلك.

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