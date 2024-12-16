مشروع تعزيز مكمن حاسي الرمل.. سوناطراك وبايكر هيوز يجتمعان

عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اجتماعاً تقنياً رفيع المستوى مع نظيره من شركة بايكر هيوز، لورينزو سيمونيلي، عقب انطلاق أشغال تنفيذ منشآت مشروع تعزيز مكمن حاسي الرمل يوم 1 ديسمبر الجاري.

الاجتماع، الذي جرى بمقر الشركة في مدينة فلورنسا الإيطالية، حضره وفد من كبار مسؤولي سوناطراك، من بينهم فريد جطو نائب الرئيس المكلف بنشاط الاستكشاف والإنتاج. ومهدي سلّامي المدير المركزي لهندسة وتسيير المشاريع، بالإضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين.

كما ناقش الطرفان خلال اللقاء الجوانب التقنية والفنية المتعلقة بالمشروع، مع التركيز على تقييم مدى تقدم تنفيذ الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه سابقاً لتحقيق هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات إنتاج الغاز لشركة سوناطراك.

وتخلل الاجتماع زيارة ميدانية لوفد سوناطراك إلى ورشات شركة بايكر هيوز. حيث تعرفوا على أحدث التكنولوجيات والابتكارات في مخبر البحث والتطوير التابع للشركة.

كما زار الوفد وحدة التصنيع بمدينة ماصا الإيطالية، للاطلاع على عملية إنتاج الشاحنات التوربينية. التي تُعد من المكونات الأساسية لتشغيل منشآت تعزيز مكمن حاسي الرمل.

وأكد الطرفان خلال الزيارة التزامهما المشترك بالوفاء بالجدول الزمني المحدد وضمان أعلى معايير الجودة والاحترافية.

جدير بالذكر أن إنجاز منشآت تعزيز مكمن حاسي الرمل - المرحلة الثالثة – الخطوة الثانية تم إسناده إلى اتحاد شركات يضم بيكر هيوز، ونوفو بينيون إنترناشيونال إس آر إل، وتيكنيمونت إس بي أي.

ويأتي هذا المشروع، المبرم بموجب عقد موقع في 23 ماي الماضي، ضمن صيغة الهندسة والإمداد والبناء.

كما يهدف المشروع إلى مواجهة التراجع الطبيعي لمستوى إنتاج الغاز بحقل حاسي الرمل. مما سيساهم في تلبية الطلب المحلي على الغاز، فضلاً عن ضمان وفاء سوناطراك بالتزاماتها التجارية على المستوى الدولي.