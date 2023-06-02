مشروع توأمة بين محافظة الطاقات المتجددة ومجمّع “ألماني-هولندي”

أطلقت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، مشروع توأمة مع مجمع يتكون من الوكالة الألمانية للطاقة و الوكالة الهولندية للمؤسسة. وذلك بهدف تعزيز الإمكانيات المؤسساتية والمهنية للمحافظة.

وقال محافظ الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية نور الدين يسع، خلال ملتقى بمناسبة عملية الاطلاق. أن مشروع التوأمة هذا الممتد على 18 شهرا، سيسمح لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بالحصول على الطرق الحديثة للتحليل. والإستشراف وتقييم البرامج في مجال الإنتقال الطاقوي.

كما أضاف أنه يشكل أيضا إداة هامة للتقارب المؤسساتي الذي سيسمح بتبادل الخبرات ونقل المهارات والمعارف وإرساء الأسس. لتعاون دائم و شراكة استراتيجية بين محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وهتين المؤسستين الشهيرتين. سيما في مجالات الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وحركة النقل المستدام والهيدروجين المتجدد.

كما أشار يسع إلى أن مشروع التوأمة يهدف كذلك إلى تعزيز قدرات محافظة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية. حتى تستطيع أداء مهامها الاساسية لا سيما في التطوير الوطني و القطاعي للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية وتقييم السياسة الوطنية في هذا المجال”. مشيفا أن برنامج الإنتقال الطاقوي قد وضع مسالة تعزيز الامكانات المؤسساتية وتكوين وتأهيل الموارد البشرية. وكذا البحث و الابتكار من بين “أولوياته الأساسية” و ذلك من اجل مرافقة الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي. بالنظر الى الأهمية الرئيسية لرأس المال البشري في إنجاح أي مشروع تنموي.

كما يندرج هذا المشروع الذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ 800.000 أورو. في إطار برنامج تسهيل دعم أولويات الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي.

في هذا الصدد، أعرب المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج مزيان سعيد. عن إرتياحه لإطلاق هذا المشروع. مشيرا الى الأهمية الكبيرة لتطوير الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية من اجل ضمان امن و ديمومة التموين الطاقوي.

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