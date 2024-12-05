مشروع جديد لإصلاح كتامة الأسطح ومنع تسرب المياه والرطوبة في سكنات عدل

أعلن فرع عدل للتسيير العقاري عن الإنطلاق في مشروع جديد لإصلاح كتامة الأسطح. ومنع تسرب المياه والرطوبة في العمارات التابعة لسكنات عدل

الإجراء حسب بيان لفرع عدل للتسيير العقاري، جاء عملا بتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي. القاضية بضرورة تجسيد مخططات وبرامج الصيانة الدورية للعمارات التابعة لبرنامج البيع بالإيجار. التي يشرف على تسييرها فرع عدل للتسيير العقاري.

كما أشار فرع عدل للتسيير العقاري إلى الإنطلاق في مشروع جديد لإصلاح كتامة الأسطح. ومنع تسرب المياه والرطوبة في العمارات التابعة لسكنات عدل.

وقد مست العملية 7 فروع جهوية في الأقطاب الحضرية لـ: الفرع الجهوي الجزائر وسط “56 عملية” ،الفرع الجهوي الجزائر شرق “52 عملية”. الفرع الجهوي الجزائر غرب “39 عملية” ،الفرع الجهوي لقسنطينة “79 عملية”. بالإضافة كذلك إلى الفرع الجهوي لعنابة “27 عملية”، الفرع الجهوي لوهران “52 عملية” ،الفرع الجهوي تيارت “15 عملية”.

وأشار الفرع إلى أن عدد العملياتها في مجملها بلغ 320 عملية تشمل العمارات التي تحتاج إعادة إصلاح وتهيئة.

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