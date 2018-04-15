مشروع جديد لتنظيم الامتحانات المدرسية

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الأحد بتيسمسيلت، أنّها ستقدم من جديد مشروعا خاصا بإعادة النظر في تنظيم الامتحانات الدراسية.

وأوضحت بن غبريت خلال زيارة تفقد لقطاعها بالولاية أنّ “هذا المشروع سيتم اعداده مع الشريك الإجتماعي.

بغية إعادة النظر في تنظيم الامتحانات.

وذلك بهدف تقليص عدد أيامها مشددة على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار التقييم المستمر .

الذي سيتم من السنة الأولى الى الثالثة ثانوي” .

وأكّدت وزيرة التربية الوطنية في هذا السياق بأن هذا المشروع هو “حاليا محل نقاش” .

وكانت بن غبريت أعلنت ديسمبر الماضي، أن مشروع إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا “جاهز” وسيتم عرضه على الحكومة في “الوقت المناسب”.