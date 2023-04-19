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قناة النهار

مشروع جزائري لكسوة مئات الأطفال بملابس العيد بغزة

بقلم قناة النهار
مشروع جزائري لكسوة مئات الأطفال بملابس العيد بغزة
الجزائر
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