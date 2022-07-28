مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء.. الجزائر تستضيف الإجتماع الوزاري الثالث

سيعقد الإجتماع الثلاثي الثالث بين الجزائر والنيجر ونيجيريا بشأن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم، فإن الإجتماع سيجمع الوزراء المسؤولين عن المحروقات من البلدان الثلاثة المعنية بهذا المشروع. كما سيكون هذا الاجتماع الجديد فرصة لدراسة جميع جوانب المشروع. ولا سيما التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة في أبوجا، في إطار اشغال فريق العمل المكون من خبراء البلدان الثلاثة.

وأضاف البيان، أن مشروع خط انبوب الغاز العابر للصحراء هو مشروع ضخم لنقل الغاز يربط هذه البلدان الثلاثة على طريق يبلغ طوله حوالي 4000 كيلومتر.