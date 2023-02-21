مشروع خط السكك الحديدية “بوغزول -الأغواط-الجلفة” سينتهي قريبا

يشرف مشروع خط السكك الحديدية “شمال-جنوب” بوغزول “المدية”-الأغواط-الجلفة، على الانتهاء بعد أن عرفت أشغال إنجازه نسبة “متقدمة” و هي تسير بوتيرة عالية.

وأكد القائمون على المشروع لدى زيارة والي الجلفة، عمار علي بن ساعد، لمحطة نقل المسافرين لخط السكك الحديدية بعاصمة الولاية. أن الأشغال تسير بوتيرة عالية. لإتمام اللمسات الأخيرة للانجاز الذي ينتظر إستلامه شهر مارس القادم.

وقال مدير مشروع شطر خط السكة الحديدية الجلفة-الأغواط، سيد علي دربال. أن مشروع هذا الخط الذي يمتد على مسافة 110 كيلومتر و يتضمن محطة كبرى للمسافرين بمدينة الجلفة. يوجد في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة خاصة فيما يتعلق منه بالتكفل بالجانب الجمالي لمنشأة المحطة.

كما أضاف سماعيل هلال، مدير مشروع خط بوغزول “المدية”-الجلفة، الذي يمتد على مسافة 140 كيلومتر. أن هذا الأخير يسجل نسبة إنجاز بنسبة 98 بالمائة. وتجري حاليا أشغال إتمام منشأة فنية بطريق سيدي بايزيد “شمال الولاية”.

واعتبر والي الجلفة، أن خط “بوغزول-الأغواط” الذي يمر بولاية الجلفة ويمتد على مسافة 250 كيلومتر يشكل “دعامة إقتصادية كبيرة للمنطقة”. مشيرا إلى أن هذا الخط “سيربط الجلفة بموقعها الإستراتيجي. بخط (شمال-جنوب) بما يضمن حركية كبيرة للمسافرين و تحويل البضائع. و سيسمح أيضا ببلوغ وجهات عدة كالموانئ لا سيما في ظل تجسيد رؤية إقتصادية على المديين القريب و المتوسط.

وذكر باستلام خلال شهر ديسمبر الفارط، لثلاث محطات في إطار وضع حيز الخدمة لخط مشروع السكك الحديدية شرق-غرب الرابط بين ولايتي المسيلة-تيسمسيلت. مرورا بثلاث بلديات بولاية الجلفة و هي البيرين و سيدي لعجال وحاسي فدول.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور