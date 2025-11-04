مشروع سكنات “عدل” بالرغاية.. هذا ما وقف عليه بلعريبي

عاين وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، مشروع 3.000 مسكن بصيغة. البيع بالإيجار “عدل” بحي بورعدة ببلدية الرغاية (الجزائر العاصمة).

وخصصت الزيارة لمتابعة مدى تنفيذ التعليمات الميدانية. التي أسداها الوزير خلال زيارته السابقة للموقع بتاريخ 13 أكتوبر الفارط.

وقد سجّل الوزير تحسّنًا واضحًا في وتيرة الأشغال وتقدّمًا ملموسًا في مختلف الورشات، بعد رفع العراقيل التي كانت تعيق سير المشروع. وتُأخر تسليم السكنات للمكتتبين.

كما وقف على آخر اللمسات، تمهيدًا لتسليم المشروع في الأيام القليلة القادمة، من طرف الوكالة. الوطنية لتحسين السكن وتطويره.