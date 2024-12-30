مشروع ضخم.. تشغيل محطة توليد الكهرباء في بوتليليس

أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، على وضع محطة توليد الكهرباء ببوتليليس في وهران، حيز الخدمة.

وحسب بيان للوزارة، إطلع وزير الدولة، رفقة الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، على مختلف مرافق المشروع. حيث يُعد أحد أكبر مشاريع توليد الطاقة الكهربائية في الجزائر.

ويتربع المشروع، على مساحة 20 هكتار وبطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 2×232 ميغاواط. ويعتمد على أحدث التقنيات في مجال انتاج الطاقة.

ويهدف المشروع إلى دعم استقرار شبكة الكهرباء الوطنية وتعزيز قدرة التوليد لتلبية الاحتياجات المستقبلية.

هذا وأشاد وزير الدولة، بهذه المناسبة، بالمشروع مثمنا الجهود المبذولة من قبل الفرق التقنية وعمال سونلغاز. الذين تمكنوا بسواعد جزائرية من بلوغ مستوى احترافي ممتاز.

منوهًا إلى أن محطة بوتليليس ليست فقط مشروعًا لإنتاج الكهرباء، بل هي جزء من رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد. وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

كما أكد على أهمية المشاريع الطاقوية الكبرى في دعم الاقتصاد الوطني. لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه قطاع الطاقة موضحا أن المحطة ستسهم بشكل كبير في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في غرب البلاد. وتعزيز استقرار الشبكة الوطنية، ودعم النمو الاقتصادي المحلي.

وأشار البيان، إلى أن المشروع الذي تولت إنجازه شركة سونلغاز هو مشروع استراتيجي يعتمد على التوربينات الغازية والبخارية بتقنية الدورة المركبة.

وسيتكفل بتشغيل 109 عامل مما يجعله واحدًا من المشاريع الرائدة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الجزائر.