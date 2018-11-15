مشروع عسكري مشترك بين روسيا والجزائر

تُناقش روسيا والجزائر ،إمكانية إنشاء مشروع مشترك في الجزائر، حسبما أعلن عنه فيكتور بونداريف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الإتحاد الروسي.

وقال بونداريف حسبما نشرته وسائل إعلام روسية،إنّه اجتمع مع قيادة وزارة الدفاع الوطني، في الجزائر، أمس الأربعاء.

بناءً على طلب الجانب الجزائري، وقد اتفقا الطرفان على إمكانية البدء في إقامة مشروع مشترك.

لإنتاج الذخيرة الموجهة وغير الموجهة، وتصليحها وإعادة تدويرها.

وتمتلك الجزائر مجموعة كبيرة من الأسلحة الروسية، حيث تستورد الجزائر 60 بالمائة من أسلحتها من روسيا.