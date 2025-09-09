مشروع عقود توظيف لفائدة طلبة خريجي المدارس العليا بسيدي عبد الله.. بداري يعقد اجتماعا هاما

اجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري مع المؤسسات الجامعية للقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن سيدي عبد الله.

وحسب بيان الوزارة خُصص الاجتماع لبعث تخصصات دقيقة جديدة بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا، والمدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة وكذا الأمن السيبراني. تماشياً مع احتياجات الوطنية والتحولات الدولية في مجال التكنولوجيا. الحديثة الدقيقة المتقدمة، وتكنولوجيا الاعلام والاتصال.

كما خُصص الاجتماع دراسة مشروع عقود توظيف لفائدة طلبة خريجي المدارس العليا بسيدي عبد الله،

كما تمّ تحديد من خلال هذا الاجتماع تاريخ 12 أكتوبر للاطلاق الرسمي. للتكوين ماستر وطني في تخصص الأنظمة المضادة للمسيرات.

كما تم التطرق إنشاء فضاءات خدماتية جديدة للطلبة بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن سيدي عبد الله. إقتناء أجهزة علمية متخصصة متطورة لفائدة طلبة القطب.