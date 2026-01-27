مشروع غارا جبيلات يستحدث 5 آلاف منصب شغل مباشر و20 ألف منصب غير مباشر

كشف مدير التشغيل لولاية بشار بلعيد شافع، أن مشروع غارا جبيلات سيسمح باستحداث حوالي 5 آلاف فرصة شغل مباشرة و20 ألف غير مباشرة.

وأكد مدير التشغيل لولاية بشار، لدى نزوله هذا الثلاثاء، ضيفا على برنامج “صباح الخير” لإذاعة الجزائر”، أن “مشروع القرن” غارا جبيلات يفتح أفاق اقتصادية واجتماعية كبيرة لمنطقة الجنوب الغربي الجزائري وللوطن ككل. فضلا على كونه مشروع ضخم سيساهم في تعزيز مصادر الدخل. ودفع الصناعة التحويلية المنجمية وتعزيز مبدأ السيادة الاقتصادية وتنويع موارد البلاد خارج المحروقات.

وكشف بلعيد شافع، أن الأهمية الاقتصادية لمشروع غارا جبيلات يكمن أيضا في التنمية الاجتماعية والحركية التنموية التي سيحدثها من خلال استحداث حوالي 5 آلاف فرصة شغل مباشرة و20 ألف غير مباشرة. إلى جانب تحفيز الاستثمارات في قطاعات أخرى كالنقل، الزراعة، التجارة وحتى البنى التحتية.

كما أشار شافع بلعيد أن الخط المنجمي الغربي للسكة الحديدية غارا جبيلات- بشار- تندوف - وهران. سيفك العزلة على كل مناطق الجنوب الغربي للبلاد ويخلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية وتنموية. كما سيعطي فرص أكبر لشباب هذه المناطق للتكوين والتوظيف واكتساب الخبرات.