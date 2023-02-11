مشروع فيات بوهران: تكوين 240 متخرجا في صناعة السيارات

بدأ حوالي 240 شاب متخرج من المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالسانيا بوهران، في متابعة تكوين تطبيقي متخصص تحسبا لمشروع مصنع إنتاج السيارات من علامة “فيات”.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت من المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين، سيشرع الطلبة في التكوين التطبيقي، بدءا من الدورة التكوينية الجديدة لفيفري.

وتأتي هذه الدورة التكوينة، تحت إشراف مجمع ستيلانتيس لصناعة السيارات. تحسبا لمشروع مصنع إنتاج السيارات من علامة “فيات”، الذي سيجسد بالمنطقة الصناعية بطافراوي.

ويأتي هذا التكوين في إطار تطبيق على المستوى المحلي للإتفاقية الإطار بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين. والمجمع الإيطالي “ستيلانتيس”. لتحديد برامج تكوين في مهن تتعلق بمجال صناعة السيارات و تكوين يد عاملة مؤهلة.

وقد تم التنسيق على المستوى المحلي بين المجمع ومديرية التكوين والتعليم المهنيين ممثلة في المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالسانيا، من أجل إنطلاق مع دورة فبراير الجاري لعملية تكوين 240 متربص متخرج من قطاع التكوين المهني يشمل كافة مستويات التكوين والتأهيل.

حيث سيتم تكوين 40 مسؤول ورشة “مونتور” و200 عامل من المتربصين المتخرجين من مختلف تخصصات صناعة السيارات بالمعهد. حيث سيمتد هذا التكوين التطبيقي على دفعات إلى غاية نهاية السنة التكوينية الحالية.

وتأتي أهمية هذا التكوين التطبيقي، من منطلق أن كافة المتكونين سيدمجون في مناصب عمل دائمة. وذلك على مستوى مصنع السيارات من علامة “فيات” بالمنطقة الصناعية لطافراوي بوهران.