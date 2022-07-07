مشروع قانون الإستثمار..وزير الصناعة يقدم عرضا حول مدى تقدم عملية إعداده

استمعت الحكومة، اليوم الخميس، إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول مدى تقدم عملية إعداد النصوص التنظيمية الـمنصوص عليها في مشروع القانون الـمتعلق بالاستثمار.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فيتعلق الأمر بالقيام، بمجرد صدور القانون المذكور أعلاه، بوضع حيز التنفيذ سلسلة من النصوص التطبيقية.

والتي تسمح بتفصيل الأحكام الواردة في النص التشريعي قيد الدراسة حالياً على مستوى مجلس الأمة.

كما تم مناقشة في هذا الصدّد كيفيات عمل اللجنة العليا الوطنية للطعون الـمتعلقة بالاستثمار وكيفيات تسجيل الاستثمارات، التنازل وتحويل الاستثمارات.

بالإضافة الى التطرق إلى مسألة تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الـمجلس الوطني للاستثمار.

وذلك قصد إعادة تحديد مهامه طبقًا للأحكام التشريعية الجديدة الـمقرّرة.

يذكر ان نصوص تطبيقية أخرى منصوص عليها في إطار مشروع القانون الـمتعلق بالاستثمار ستعكف الحكومة على دراستها في الأيام القادمة.

وترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة تطرق الى عدة نقاط كان على رأسها مجال ترقية الاستثمار.

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كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـموارد الـمائية والأمن الـمائي حول مشروع مرسوم تنفيذي.

والذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 300.000 متر مكعب في اليوم، على مستوى بلدية فوكة، ولاية تيبازة.

ويندرج مشروع هذا النص في إطار تنفيذ الـمخطط الإستعجالي الذي قرّره رئيس الجمهورية، والـمتضمن إنجاز 5 محطات كبرى لتحلية مياه البحر على مستوى مختلف ولايات البلاد.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19. طالع أيضا.. طالع أيضا ..طالع أيضا

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